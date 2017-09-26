"الدبلوماسي" المزيف.. يبيع منصب "سفير" بـ12 ألف دولار وضحاياه "مشاهير"

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط رجل وزوجته قاما بانتحال صفات رسمية في منظمة دولية بغرض النصب على المواطنين عن طريق إيهامهم بمنحهم جوازات سفر دبلوماسية وصفات رسمية نظير الحصول على مبالغ مالية طائلة.

وأكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص وزوجته بانتحال صفة سفراء دبلوماسيين بإحدى المنظمات الدولية واستغلال تلك الصفة في تكريم مشاهير المجتمع ومنحهم لقب سفير نوايا حسنة " خلافاً للحقيقة "، بهدف تحقيق الاستفادة المادية.

وبإجراء التحريات بمعرفة إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "طارق ح.م - 49 سنة حاصل على معهد حاسب آلي سبق اتهامه في 35 قضية تزوير، ونصب، وشيكات، وتبديد، واستيلاء، ونيرمين ف.م" 44 سنة حاصلة على ليسانس آداب "زوجة الأول" سبق اتهامها في 3 قضايا ومطلوب ضبطها للتنفيذ عليها في قضية تزوير بعقوبة 7 سنوات حبس.

وقام المتهم الأول بانتحال صفة رسمية في منظمة دولية لإقناع ضحاياه من الشخصيات العامة ومشاهير المجتمع، وبعض رعايا الدول العربية بقدرته على تنصيبهم كسفراء نوايا حسنة ومنحهم جوازات سفر وبطاقات هوية دبلوماسية منسوبة للمنظمة تتيح لهم السفر لجميع الدول بدون تأشيرة، وفي سبيل ذلك، أقام حفلات وهمية بالفنادق في مصر والدول العربية ومنحهم بالاشتراك مع زوجته جوازات سفر وبطاقات هوية دبلوماسية وشهادات تقدير "مزورة" نظير حصوله على مبالغ مالية طائلة منهم بزعم أنها تبرعات للمنظمة.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار من ضبط المذكورين بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة حال شروعهما في الإعداد لحفل وهمي جديد.

وأقر المتهمان بعد مواجهتهما بالاستيلاء من أحد الضحايا على مبلغ 12 ألف دولار أمريكي نظير منح شهادة سفير نوايا حسنة، وجواز سفر دبلوماسي منسوبين للمنظمة الدولية، ومبلغ 11 ألف جنيه مصري نظير حجز قاعة الفندق الذي أقيم به الحفل وعثر بحوزتهما على جواز سفر دبلوماسي مزور بطاقتي هوية منسوبتين للمنظمة الدولية "مزورتين"، وكروت شخصية باسم المتهم الأول بصفات رسمية منتحلة، وكروت شخصية باسم المتهمة الثانية بصفة رسمية منتحلة، وكمية من الشعارات التابعة للمنظمة وهاتف محمول.

وتبين، بعد فحص الهاتف المحمول، أنه محمل بالعديد من الملفات تحوي العديد من صور شهادات سفراء نوايا حسنة، وصور لحفلات يقوم المتهمان بتسليم شهادات سفراء نوايا حسنه للعديد من الشخصيات العامة، وأمكن الاستدلال على أحد ضحاياهما وتحمل جنسية دولة عربية، وقرر محاميها بقيامهما بالاستيلاء من موكلته على مبلغ أربعه ملايين جنيه.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.