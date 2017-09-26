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حداد أبوالنمرس.. عاتب جزار على تركه "توك توك" أمام ورشته فعاقبه بـ"الخرطوش"

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مصراوي Masrawy

حداد أبوالنمرس.. عاتب جزار على تركه "توك توك" أمام ورشته فعاقبه بـ"الخرطوش"

03:48 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

مشادة كلامية عادية نشبت بين حداد وجزار بمنطقة شبرامنت بمركز أبو النمرس، بسبب اعتراضه على ترك الأخير لدراجته النارية "توك توك" أمام ورشته.

تطور الأمر إلى مشاجرة تعدى كل منهما على الآخر بالضرب، وأطلق الجزار طلق خرطوش - من فرد محلي الصنع عيار 15مم- تسبب في إصابة الحداد بالوجه وأماكن متفرقة في الجسم، والجزار بجرح قطعي بفروة الرأس.

تم نقل الحداد "هشام يحيى"، 27 سنة، إلى مستشفى الهرم، وتحويله إلى مستشفى قصر العيني لخطورة حالته، وأمكن ضبط الجزار "فتحي و."، 20 سنة، وبحوزته السلاح المستخدم.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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