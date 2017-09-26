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3 نجوم من الأهلي يزينون تشكيل «كاف» المثالية لدوري الأبطال

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3 نجوم من الأهلي يزينون تشكيل «كاف» المثالية لدوري الأبطال 3 نجوم من الأهلي يزينون تشكيل «كاف» المثالية لدوري الأبطال

التحرير

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الثلاثاء، عن التشكيلة المثالية لعودة دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا، والتي شهدت تأهل الأهلي المصري، والنجم الساحلي التونسي، والوداد المغربي، واتحاد العاصمة الجزائري لنصف النهائي.

وضم التشكيل 3 لاعبين من الأهلي (علي معلول لاعب التونسي - وليد سليمان - حسام عاشور)، كما ضمت لاعب مصري آخر هو عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي، والذي ضمن التأهل لفريقه بتسجيله هدفي الصعود أمام أهلي طرابلس الليبي.

وجاءت التشكيلة كاملة كالتالي..

حراسة المرمى: زهير العروبي (الوداد).

خط الدفاع: على معلول (الأهلي) - أمين العطوشي (الوداد) - أيوب عبد اللاوي (اتحاد العاصمة ) - حمدي النجاز (النجم الساحلي).

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خط الوسط: وليد سليمان (الأهلي) - حسام عاشور (الأهلي) - كوليبالي (الترجي) - حمزه لحمر (النجم الساحلي).

خط الهجوم: صلاح الدين السعيدي (الوداد) - عمرو مرعي (النجم الساحلي).

ويواجه الأهلي فريق النجم الساحلي في نصف النهائي على أن يصطدم الوداد المغربي باتحاد العاصمة الجزائري.

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التحرير

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