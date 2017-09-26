إغلاق مخبزين ومطعمين وإعدام 332 كيلو أغذية فاسدة بالدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، إغلاق مخبزين ومطعمين بمدينتي المنصورة وشربين، وإعدام 332 كيلو أغذية متنوعة ولحوم غير صالحة.

جاءت قرارات محافظ الدقهلية، بعد إطلاعه على التقرير المعروض من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، لحملة التفتيش التي قام بها فريق من إدارة مراقبة الأغذية التابعة للإدارة العامة للطب الوقائي يوم الجمعة الماضي بمدينتي المنصورة وشربين.

وأشار التقرير إلى تحرير 6 محاضر جنحة صحية لوجود خطر داهم وعدم وجود شهادة صحية، ونقص في الاشتراطات الصحية لأحد المطاعم بشارع عبدالسلام عارف بالمنصورة، ومطعم ومخبز بشارع المركز ومخبز بالبرامنة بمركز شربين.

وسحبت حملة التفتيش 19 عينة متنوعة لإرسالها للمعامل المركزية للتحليل.

وكلف المحافظ، رئيسي حي غرب المنصورة ومركز شربين بالتعاون مع الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وشدد الشعراوي، على استمرار جهود مديرية الصحة للتفتيش على المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز حرصاً على صحة وحياة المواطنين.