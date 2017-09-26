بالصور.. وكيل "تعليم دمياط" يستبعد مديرة مدرسة لامتناعها عن تسليم الكتب

دمياط – محمد إبراهيم:

تفقد السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عدة مدارس بإدارتي ميت أبو غالب وكفر البطيخ التعليمية، اليوم الثلاثاء، لمتابعة سير العملية التعليمية بمدرسة السوالم "ب" الجديدة والتي تضم فصول ابتدائي وثانوي، ورصد عدم تسليم الكتب الدراسية كاملة إلى الطلاب فضلًا عن عدم وجود قوائم بأسماء الطلاب ببعض الفصول، ووجه وكيل الوزارة مدير المدرسة بسرعة الانتهاء من هذه السلبيات.

وتفقد وكيل الوزارة مدرسة أحمد عوضين الإعدادية المشتركة، ولاحظ عدم وجود فرد أمن على بوابة المدرسة إلى جانب أن باب المدرسة مفتوح لأولياء الأمور بالدخول والخروج، فضلًا عن عدم إغلاق دفتر الحضور والانصراف حتى ظهر اليوم، وعدم وجود قوائم بأسماء الطلاب أو جداول للحصص داخل الفصول، ورصد كذلك عدم تسليم الكتب إلى الطلاب والإهمال في أعمال الصيانة البسيطة بالمدرسة، وقرر وكيل الوزارة استبعاد مديرة المدرسة وتحويلها للتحقيق.

كما توجه سويلم إلى مدرستي "مهرشان" و"السوالم" الإعدادية، وتفقد سير العملية التعليمية داخل الفصول، وأثنى على انتظامها، كما وعد إدارتها بإزالة بعض المعوقات داخل المدرسة ووجه مدير الإدارة بسرعة سد العجز لمادة اللغة العربية بالمدرسة.

وأكد سويلم على مديري المدارس عدم تواجد أولياء الأمور داخل المدارس إلا في مواعيد محددة أسبوعيًا على أن تكون المقابلة بمكتب المدير، التأكيد على الانتهاء من توزيع الكتب الدراسية لجميع المراحل إلى جانب الحرص على إلقاء كلمات في بداية كل حصة عن الأخلاق والمواطنة.

وقبل يومين، قرر وكيل الوزارة استبعاد مدير مدرسة الشهيد ماضي الابتدائية التابعة لإدارة الروضة التعليمية، بسبب مخالفات إدارية خلال اليوم الدراسي فضلاً عن عدم التزامه باللوائح وقرارات الوزارة.