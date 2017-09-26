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مخيتاريان: اليونايتد فريق كبير ونركز على الفوز بدوري الأبطال

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مخيتاريان: اليونايتد فريق كبير ونركز على الفوز بدوري الأبطال مخيتاريان: اليونايتد فريق كبير ونركز على الفوز بدوري الأبطال

التحرير

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أكد الدولي الأرميني هنريك مخيتاريان، صانع ألعاب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه يبذل قصارى جهده لتقديم أفضل ما لديه للفريق، وذلك حسبما أفاد اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر الصحفي الخاص، بمواجهة سسكا موسكو الروسي، غدًا الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال مخيتاريان: "أبذل قصارى جهدي في التدريبات استعدادًا لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).. ولقد بدأت الموسم بشكل جيد، وأحاول تقديم أفضل ما لدي لمساعدة الفريق".

وشدد الدولي الأرميني: "مانشستر يونايتد فريق كبير ونحن نركز على الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا".

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وحول اللقاء غدًا، قال مخيتاريان: "أتابع الكثير من مباريات الدوري الروسي، وأرى أن فريق سيسكا موسكو يتمتع بالكثير من الخبرة، وأرى أن مباريات دوري أبطال أوروبا تختلف عن الدوري الروسي لذا أتوقع أن يلعب فريق سيسكا موسكو بأسلوب مختلف".

واختتم الدولي الأرميني: "هذه ليست أول مشاركة لي في دوري أبطال أوروبا وبالتالي فأنا أعرف كيف أتعامل مع مباريات هذه البطولة".

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التحرير

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