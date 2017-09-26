مورينيو يكشف عن غياب 4 نجوم أمام سسكا موسكو بدوري الأبطال

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أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، أنه سيلعب بتوازن أمام سسكا موسكو الروسي، غدًا الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال مورينيو، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء: "سنلعب بتشكيلة تتمتع بإمكانيات وتوازن لتحقيق الفوز، وهذا هو هدفنا في مباراة الغد، نظرًا لغياب الثلاثي بول بوجبا ومروان فيلايني ومايكل كاريك وفيل جونز، كما أن هذا أفضل فريق أواجهه لـ سسكا موسكو".

وعن غياب فيلايني وإصابته، قال جوزيه مورينيو: "لا أتوقع غياب فيلايني لفترة طويلة، وعندما شاهدت لقطة إصابته عبر التلفاز أدركت كم كان مروان محظوظًا بتفاديه لإصابة خطيرة.

وفيما يخص مواجهة الغد، تحدث مورينيو قائلآ: "لا أحب الحديث عن الخصوم، لأني إن أشدت بهم حفزتهم وإن قللّت منهم حفزتهم أيضًا، لكن دائمًا ما أحب العودة لـ موسكو لأنها مدينة جميلة، وهي تبدو أجمل في كل مرة أزورها، لذا فإن تواجدي هنا شرف".

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وأردف مورينيو خلال المؤتمر: "استمرار مستوياتنا ونتائجنا ستكون من خلال الاستمرار في القيام بما نقوم به حاليًا، لكن المباريات خارج أرضنا تكون أكثر صعوبة، وبالطبع نحتاج للأفضل من لاعبينا".

وتحدث المدرب البرتغالي عن الدولي السويدي فيكتور ليندلوف الوافد الجديد لصفوف اليونايتد، قائلآ: "سنمنحه الوقت ولن نضعه تحت الضغط خلال عملية تطوّره، وسيحظى بفرص أكثر في المستقبل.. سيتحسّن خطوة بخطوة".

واختتم مورينيو: "عادة من يحضر معنا للمؤتمر الصحفي يكون أساسيًا في التشكيلة، لكن مخيتاريان يتواجد معي هنا لأنه يتحدث اللغة الروسية، وقد يكون مخيتاريان في التشكيلة الأساسية وقد لا يكون، لا أعلم، لكن كل ما في الأمر أنني أريد تسهيل مهمة الإعلام الروسي".

يذكر أن مانشستر يونايتد يسير بشكل جيد هذا الموسم، حيث يحتل الفريق المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، خلف المتصدر جاره اللدود السيتي بفارق الأهداف، كما يتصدر الشياطين الحمر المجموعة الأولى بدوري الأبطال بفارق الأهداف عن سسكا موسكو ولكل منهما ثلاث نقاط، فيما ياتي بنفيكا وبازل دون نقاط.