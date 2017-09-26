آرسنال ثالث فرق «البريميرليج» دخولًا نادي المئة في ركلات الجزاء

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

بات فريق آرسنال، ثالث نادي في تاريخ "البريميرليج" يتمكن من تسجيل 100 هدفًا من ركلات الجزاء وذلك حسبما أوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتمكن ألكساندر لاكازيت من تسجيل هدف في مباراة الأمس أمام وست بروميتش، من ركلة الجزاء، ليدخل آرسنال بفضل هذا الهدف نادي المئة.

ومنذ بداية العصر الحديث للدوري الإنجليزي في عام 1992، لم يسجل أكثر من 100 هدف من ركلات الجزاء في الدوري سوى 3 أندية فقط.

شاهد أيضا

ويتصدر تلك القائمة ليفربول الذي سجل 122 ركلة جزاء سجل منهم القائد السابق للريدز ستيفن جيرارد 32 ركلة، كما يعد ليفربول أكثر الفرق التي تحصلت على ركلات جزاء أيضًا في تاريخ البريميرليج بواقع 145 ركلة.

ويحتل تشيلسي المركز الثاني في القائمة بعد تسجيل البلوز 107 ركة من أصل 125، ويعد فرانك لامبارد أكثر اللاعبين تسجيلًا من العلامة الجزاء للفريق اللندني بواقع 41 ركلة.