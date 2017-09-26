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كوريا الجنوبية تجري تعديلا في مناصب كبار القادة العسكريين في الجيش

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مصراوي Masrawy

كوريا الجنوبية تجري تعديلا في مناصب كبار القادة العسكريين في الجيش

03:16 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

كوريا الجنوبية تجري تعديلا في مناصب كبار القادة العسكريين في الجيش

الجيش الكوري الجنوبي

سول – (أ ش أ):

أجرت كوريا الجنوبية، الثلاثاء، تعديلا واسع النطاق شمل ف يمناصب كبار قادة الجيش، شمل ترقية 10 جنرالات فى الجيش من فئة الضباط الذين يحملون نجمتين الى رتبة الفريق في الجيش.

وافادت وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب) أنه طبقا لوزارة الدفاع الوطنى، فقد تم تعيين الجنرال لى جونج سوب، القائد العام لفيالق الجيش السابع، في منصب نائب رئيس هيئة الاركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي.

وقد عين الجنرال كو هونج مو، الذي يقود قيادة الدفاع عن العاصمة سول، في منصب نائب رئيس أركان الجيش الكوري الجنوبي.

وسيخلف الجنرال كيم جونج سو قائد الفرقة السابعة والعشرين للجيش الجنرال كو في قيادة الدفاع عن العاصمة.

كما تم اختيار الجنرال نام يونج شين، قائد الفرقة الثالثة، لتولي قيادة الحرب الخاصة.

كما تمت ترقية قائد بنجمتين من سلاح البحرية واثنين من ضباط القوات الجوية من فئة نجمتين الي رتبة أعلي.

تعتبر هذه التعيينات متابعة للتعديل الذي جري في 8 أغسطس بواسطة الرئيس مون جيه -إن لكبار القادة العسكريين.

هذا المحتوى من

Asha

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