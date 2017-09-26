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الرئيس التونسي يبحث مع وزير خارجيته تطورات الملف الليبي

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مصراوي Masrawy

الرئيس التونسي يبحث مع وزير خارجيته تطورات الملف الليبي

03:13 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

الرئيس التونسي يبحث مع وزير خارجيته تطورات الملف الليبي

السبسي

تونس – (أ ش أ):

بحث الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، تطورات الملف الليبي ونتائج الاجتماع الثلاثي الذي ضم تونس ومصر والجزائر في نيويورك والمساعي المبذولة لدفع الأطراف الليبية للتوافق السياسي، وذلك خلال استقباله بقصر قرطاج، اليوم خميس، الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية.

وقال الجهيناوي، في تصريحات صحفية، إن اللقاء مع الرئيس التونسي استهدف بحث نتائج مشاركة الوفد التونسي في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 72 وفحوى اللقاءات التي أجراها وزير الشؤون الخارجية رئيس الوفد التونسي مع الأمين العام للمنظمة الأممية وعدد من نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة بالإضافة إلى تمثيل تونس في عدد من الاجتماعات المنعقدة على هامش هذه الدورة وفي مقدمتها الاجتماع المخصص لمتابعة وتقييم نتائج الندوة الدولية حول دعم الاقتصاد والاستثمار "تونس 2020" واللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا.

وأضاف الجهيناي أنه تم، خلال اللقاء، استعراض أهم المواعيد الدبلوماسية القادمة وخاصة الزيارات الرسمية التي سيؤديها وزير الشؤون الخارجية إلى كل من المملكة المتحدة والهند واليابان.

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مصراوي Masrawy

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