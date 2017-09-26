20 ضابطاً في "مهمة رسمية" لفك لغز العثور على جثة فتاة مقطعة بالساطور

كتب – فتحي سليمان:

6 أيام حتى الآن ولم تكشف أجهزة الأمن بقطاع شمال القاهرة عن غموض جثة الفتاة التي عُثر عليها مُقطعة لـ 6 أشلاء وملقاة على حافة ترعة الإسماعيلية بمنطقة الزاوية الحمراء، ولم تصل حتى الآن لتحديد هوية الجاني والمجني عليه في الواقعة.

وتلقت شرطة النجدة الأربعاء الماضي، بلاغاً من الأهالي بالعثور على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر مقطعة وملقاة داخل شنطة بلاستيكية سوداء اللون، ورفع فريق الأدلة الجنائية بصمات الجثة، وعاينتها النيابة العامة، وأمرت الطب الشرعي بتشريحها.

وشكلت الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير المباحث 3 فرق بحث مكونة من 20 ضابطاً، لكشف غموض الواقعة.

وقال مصدر أمني - رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول للحديث مع وسائل الإعلام، إن مهمة فرق البحث، جمع التحريات حول مكان العثور على الجثة، وسؤال كل من تصادف وجوده في مكان الحادث، وسؤال المُبلِغ، وإعادة استجواب الشهود والمارة، وخطوط السير بالمنطقة، وحصر الخلافات بمنطقة العثور عليها خلال فترة معاصرة للحادث.

وأضاف المصدر أن فرق البحث أُسند لهم مهمة رفع جميع البصمات، أصابع اليد والقدمين، وكف اليد وكف القدمين، ومعرفة معالم الجُثة بملابسها كما هي عليه، ومعرفة الآثار المترتبة على الجريمة، والأداة المُستخدمة فيها، و رفع بصمات الوجه بداية من الأذنين والشفاه وعينة من الشعر، وأخذ عينات DNA وفحصها في المعمل الجنائي ومعامل الطب الشرعي بالقاهرة.

وأضاف المصدر أن فرق البحث، سيعملون على استرجاع كافة بلاغات ومحاضر الغياب الحديثة والقديمة، وحصرها لتحديد نوع المبلغ ونوع الغائب ذكرًا كان أو أنثى، مع تحديد المراحل العمرية والأصدقاء المقربين إليه حتى يتم التوصل لأهل الجثة، وحصر الخلافات حول المتغيبين ونوعيتها وتحديد هوية تلك الخلافات وهل هناك ما يرقى ليكون دافعاً لارتكاب الحادث، وفحص خصومات المتغيبين وجمع تحريات عن شخوصهم.