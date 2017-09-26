أبرزها "التدخل السريع".. 7 قرارات لمحافظ الإسكندرية لمواجهة البناء المخالف

الإسكندرية – محمد عامر:

أصدر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، 7 قرارات تتعلق بالتصدي لظاهرة البناء المخالف وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لها، خلال اجتماع موسع حضره اللواء عمرو الشبكشي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وقرر المحافظ الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية تشكيل لجنة لوضع إجراءات تنظيم الإزالات الفورية على مستوى أحياء المحافظة وفقًا للقانون، برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء الأحياء وجميع الجهات المختصة.

وتتضمن مهام اللجنة في وضع آلية لتوحيد الإجراءات التي تتخذ لتنفيذ قرارات الإزالة للمباني في المهد، وعمل نموذج موحد لها، ووضع المبادىء العملية لتنفيذ تلك القرارات وفقًا للقانون، وتوضيح دور واختصاصات كل جهة، وذلك لإلزام جميع الجهات المعنية بها.

وأمر المحافظ بالعمل على مدار الساعة لرصد أي محاولات للبناء المخالف في المهد، وتكثيف حملات المراقبة الدورية على مستوى قطاعات الأحياء لمحاربة أي محاولة للشروع في البناء المخالف ومصادرة المعدات.

ووجه "سلطان" رؤساء الأحياء بإنشاء وحدة متخصصة للإزالة تضم أفراد من الشرطة داخل كل حي، لتسريع إجراءات تنفيذ إزالة المباني المخالفة، بالإضافة إلى حصر قرارات الإزالة التي تم تنفيذها خلال السنة الحالية والتأكد من عدم معاودة المخالفة مرة أخرى في القرارات المنفذة.

وكشف المحافظ عن دراسة لإنشاء وحدة مركزية للتدخل السريع مكونة من عدة جهات تنفيذية ورقابية لتنفيذ حملات الإزالات الفورية للمباني المخالفة في المهد، والرقابة علي تنفيذ قرارات الإزالات الفورية التي تتم بالأحياء.

وأصدر "سلطان" قرارًا بتشكيل غرفة عمليات مخصصة بالمحافظة لتلقي البلاغات من الأحياء بشأن الإزالات الفورية، لرصد عمليات تنفيذها، مؤكدا أنه سيتم وضع طرق أكثر ردعًا للمخالفين وجميع من اشترك في تلك المخالفات.