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بالصور.. افتتاح مدرسة للتعليم الأساسي بالشرقية بتكلفة 3 ملايين جنيه (صور)

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مصراوي Masrawy

بالصور.. افتتاح مدرسة للتعليم الأساسي بالشرقية بتكلفة 3 ملايين جنيه (صور)

03:11 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

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الشرقية – فاطمة الديب:

افتتح اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، مدرسة الشهيد "عبدالقادر رضا إبراهيم" للتعليم الأساسي بقرية "الغزالي" بمركز فاقوس، بتكلفة بلغت 3 مليون و340 ألف جنيه.

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن المدرسة المُقامة على مساحة 1916 مترًا مربعًا، تتكون من 5 طوابق، تضم 22 فصلًا دراسيًا.

وشارك المحافظ، التلميذات، حصة اللغة الإنجليزية، حيث أصر على الجلوس في المقاعد المُخصصة لهن واستمع إلى الشرح من معلمة اللغة الإنجليزية، قبل ان يطمأن على تسليم الكتب المدرسية لجميع التلميذات.

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