السبت المقبل.. بدء مسابقة "إمام المسجد الجامع" بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

أعلنت مديرية أوقاف المنيا، بدء اختبارات أئمة المساجد المتقدمين لمسابقة "إمام المسجد الجامع" التي أطلقتها الوزارة مطلع سبتمبر الجاري.

وتعقد الاختبارات يوم السبت المقبل، بمقر المعهد الثقافي الإسلامي بمدينة المنيا، تحت إشراف لجنة من مديرية الأوقاف برئاسة الشيخ محمد محمود أبو حطب، وكيل الوزارة، وعدد من قيادات المديرية.

وقال وكيل وزارة الأوقاف إن الاختبارات ستجري في حفظ القرآن الكريم، وتفسيره، والحديث الشريف، والفقه، لافتًا إلى أنه سيتم اختيار عددًا من المتقدمين لتوزيعهم المسجد الجامع المزمع اختياره بكل مركز من مراكز المحافظة التسع.