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بيع أكبر ماسة في العالم بقرابة مليار جنيه

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مصراوي Masrawy

بيع أكبر ماسة في العالم بقرابة مليار جنيه

01:12 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

بيع أكبر ماسة في العالم بقرابة مليار جنيه

بيع أكبر ماسة في العالم بقرابة مليار جنيه

كتب - هشام عواض:

بيعت أمس أكبر ماسة غير مصقولة في العالم والتي قد اكتشفتها شركة كندية منذ عامين، وتمت الصفقة بمقابل 53 مليون دولار، أي قرابة 950 مليون جنيه مصري.

قالت شركة لوكارا دايموند الكندية ومقرها فانكوفر بكندا إن ألماسة غير مصقولة في حجم كرة التنس، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وذكرت الشركة في بيان صدر، أن جراف دايموندز تاجر الألماس البريطاني الشهير اشترى الألماسة، التي تزن 1109 قراريط وتعد أكبر ألماسة غير مصقولة في العالم، مقابل 47 الف و777 دولارًا للقيراط وإنه سيجري الآن قطع الألماسة وصقلها.

وقال وليام لامب الرئيس التنفيذي ورئيس شركة لوكارا إن السعر الذي دفع يعد ”زيادة“ عن أعلى سعر تلقته الشركة لشراء الماسة من شركة سوزبي للمزادات في يونيو 2016.

وكان لامب قد راهن على أن المقتنين فاحشي الثراء، الذين يبيعون ويشترون الأعمال الفنية الثمينة بمبالغ قياسية في المزادات، سيفعلون الأمر نفسه مع ألماسة خام. وفشل الرهان الذي لم يسبق له مثيل عندما لم تصل العروض للسعر الأساسي للمزاد ولم يتم بيع الألماسة.

وكان قد ذكر "لامب" في يوليو الماضي إن عدم بيع الألماسة كان ”شديد الوطأة“ على أسهم الشركة التي تراجعت بأكثر من 40 بالمئة في العام الماضي.

ويتراوح عمر الألماسة، التي تعرف باسم (أور لايت) باللغة الوطنية في بوتسوانا حيث استخرجتها الشركة الكندية في نوفمبر تشرين الثاني عام 2015، بين مليارين ونصف المليار وثلاثة مليارات عام.

 

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مصراوي Masrawy

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