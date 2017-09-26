انتقامه من أحمد فهمي وحبه لـ«الطبخ».. 5 تصريحات مثيرة لـ«أكرم حسني»

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رغم شهرته بشخصية "أبو حفيظة"؛ فإن الفنان "أكرم حسني" لفت الأنظار مؤخرًا بحسه الكوميدي الذي ظهر به في مسلسل "ريح المدام" الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، مع الفنان "أحمد فهمي".

وحلّ "أكرم حسني"، أمس الإثنين، ضيفًا ببرنامج "تعا اشرب شاي"، عبر فضائية "dmc" مع الفنانة "غادة عادل" فأدلى بعدد من التصريحات المثيرة التي نستعرض بعضها فيما يلي..

1- طفولته

حكى الفنان "أكرم حسني" عن شخصيته في الطفولة، وقال: "من وأنا صغير باحب أبقى رجل البيت، مع إن في أخ أكبر مني"، وسرد "حسني" موقفا طريفا حدث مع "بائع البطيخ"، حيث كان معه 50 قرشًا ورغب في شراء بطيخة لوالده، مثلما يفعل الرجال مع زوجاتهم، وبعدما ذهب إلى البائع وقطع له البطيخ، أخبره بثمنها، وهنا فوجئ حسني بالمبلغ الذي تعدى ما يملكه، فهرب جريًا من البائع.



2- مواقف كوميدية بالمطار

مواقف "أكرم حسني" الكوميدية لا تحصى، حيث تحدث عن موقف حدث له بالمطار مع زوجته وأولاده، حيث تأخر على موعد الطائرة، مما اضطره إلى حجز ميعاد آخر، ولكنه تأخر على الطائرة الثانية مرة أخرى، مما اضطره إلى حجز ميعاد على الطائرة الثالثة، مشيرًا إلى أنه كثيرًا ما يتعرض لتلك المواقف عند سفره.



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3- أحمد فهمي

كشف "أكرم حسني" عن علاقته بالفنان "أحمد فهمي"، موضحًا أنها لا تتوقف عند العمل فقط؛ وإنما تجمعه علاقة صداقة طيبة به، وقال "أكرم": "اللي الناس بتشوفه على التليفزيون دا تمن شخصية أحمد فهمي"، وأضاف: "اكتشفت إن فهمي في مشاهد الضرب بيضرب بجد"، موضحًا أنه يتقمص الأدوار جدا ليشعر جمهوره بالمصداقية.

وأضاف "أكرم" أن "أحمد فهمي" ضربه بشكل حقيقي في مسلسل "ريح المدام"، ولكنه انتقم منه في مشهد لاحق بضربه بشدة.



4- طباخ للضباط

لا يعرف الكثير من جمهور الفنان "أكرم حسني" أنه كان ضابط شرطة، وهو ما أكده أمس، قائلًا: "قبل ما أشتغل في الفن كنت ضابط شرطة، عمليات خاصة"، وحكى عن موقف كوميدي حدث له في ذلك الوقت، قائلًا: "طلعنا مأمورية في الصعيد، كان في أحداث معينة وطلبوا قوات دعم هناك، فاختاروا 6 أو 7 ضباط ومعانا قائد المأمورية، ووزع الظباط كلهم ما عدا أنا، وقالي خليك هنا موجود في المكان دا عمل إداري لأن ماكانش ليا خدمة"، وأضاف: "نزلت السوق جبت بطاطس وجزر وفراخ ورز ورحت المكان اللي كنا قاعدين فيه دخلت المطبخ عملتلهم صينية بطاطس ورز، وقولتلهم العشا جاهز"، مشيرًا إلى أنه أصبح طباخًا للضباط في هذه المأمورية.



5- الاتصال الروحاني

أظهر الفنان "أكرم حسني" قدرته العالية على الاتصال الروحاني في البرنامج، حيث لعب مع الفنانة "غادة عادل" لعبة سحرية، إذ أخبرها ببعض التفاصيل التي لم تخبره بها، مما أثار دهشتها كثيرًا ولم تصدقه.

