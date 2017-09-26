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مدرسون يحررون محضرا ضد أولياء أمور في بورسعيد.. "منعوهم من العمل"

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مصراوي Masrawy

مدرسون يحررون محضرا ضد أولياء أمور في بورسعيد.. "منعوهم من العمل"

03:06 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

بورسعيد - طارق الرفاعي:

حرر مدرسون عاملون بمدرسة "الرضوان" ببحر البقر جنوب بورسعيد، محضر إثبات حالة، ضد أولياء أمور طلاب بالمدرسة، منعوهم من دخولها، ومباشرة عملهم، بدعوى تأخرهم عن الموعد الرسمي للدراسة.

وبحسب ما قال المدرسون، فإن أولياء أمور منعوا عددًا من المدرسين من دخول المدرسة، عقب حضورهم متأخرين عن المواعيد الرسمية، ما تسبب في حدوث مشاجرة كلامية بينهم وبين الأهالي.

ومن ناحيته، قال طه إبراهيم، مدير إدارة بحر البقر التعليمية، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن الواقعة تعود عندما تعطل الأتوبيس المخصص لنقل المعلمين من بورسعيد إلى قرية الرضوان جنوب المحافظة، ما أدى إلى تأخر المدرسين عن الحضور في موعدهم في السابعة والنصف صباحًا، إلى الساعة التاسعة إلا ربع، وتسبب ذلك في استياء أولياء الأمور.

وأشار "إبراهيم" إلى أنه حدثت مشادات كلامية بين الأهالي والمدرسين تطورت إلى التعدي بالألفاظ النابية، وتمسك الأهالي بمنع المدرسين من المرور والدخول إلى المدرسة، ما جعل المدرسين يتراجعوا ويذهبون إلى القسم لتحرير محضرًا لإثبات الحالة، حمل رقم 1452 إداري الجنوب، ليتم احتساب يوم العمل لهم.

وقال مدير الإدارة التعليمية، إنه تم تدارك الموقف وتهدئة الأوضاع بين أولياء الأمور والمدرسين، وعمل جلسة صلح بينهما، واليوم الدراسي والعملية التعليمية ثسير بشكل طبيعي.

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