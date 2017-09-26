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"تموين الإسماعيلية": حملة مكثفة على الأسواق لسحب عطر يسبب الوفاة

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مصراوي Masrawy

"تموين الإسماعيلية": حملة مكثفة على الأسواق لسحب عطر يسبب الوفاة

02:56 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

تموين الإسماعيلية

الإسماعيلية _ إنجي هيبة:

أصدرت مديرية بمحافظة الإسماعيلية، بيانًا اليوم الثلاثاء، حذرت فيه المواطنين من شراء عطر منتشر بالأسواق، باسم ريلاكس "Relax".

وأضاف بيان المديرية، أن العطر سام وضار جدًا بالصحة العامة، ويؤدي للوفاة خلال ثلاثة أيام.

وقال عماد حجازي المتحدث الرسمي باسم تموين الإسماعيلية، إن حملات تموينية مكثفة على مستوى المحافظة، خصصت لمصادرة عبوات العطر وإعدامها، مشيرًا إلى أن العطر منتشر وتم التنبيه بجميع دواوين التموين بالمحافظات.

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