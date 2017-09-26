بالصور.. المبعوث التجاري البريطاني يدرس سبل الشراكة مع هيئة قناة السويس

الإسماعيلية _ إنجي هيبة:

استقبل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جيفري دونالدسون المبعوث التجاري البريطاني لرئيسة الوزراء تريزا ماي، والسفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن، وعضو مجلس النواب البريطاني، ووفد من الشركات البريطانية العاملة في مجالات الإنشاءات والصناعات الثقيلة والنقل البحري والبري لبحث الفرص الاستثمارية وأوجه التعاون بين الشركات البريطانية والمنطقة الاقتصادية في ظل تطورات الأوضاع بالمنطقة الاقتصادية، واهتمام بعض الشركات السنغافورية والألمانية وغيرها بالمنطقة.

وخلال اللقاء تحدث الفريق مميش، عن ثقة واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمشروع ودعمه من خلال مؤسسات الدولة المختلفة، كما تحدث الفريق عن مميزات المنطقة والتي تعتمد على عبقرية المكان حيث يمر 10% من حجم التجارة العالمية من خلال قناة السويس، ومن ثم لابد من الاستفادة من محور التنمية في هذا الشأن، ما كان يتوجب الاستفادة من مرور هذه التجارة وتحقيق قيمة مضافة بإنشاء مناطق صناعية ولوجستية وتقديم خدمات للسفن العابرة تزيد من عائد القناة وترفع من تنافسيتها.

وأضاف الفريق مميش أن المنطقة تعمل بكل جدية في هذا الأمر من خلال حل مشاكل بعض المستثمرين، والاتجاه لجذب مستثمرين جدد للمنطقة.

وأضاف مميش، أن المنطقة تعمل على بعض الإجراءات منها تدريب العمالة بالعمل على إقامة مراكز فنية لتدريبها ورفع كفاءتها، وتقديم حوافز استثمارية وضريبية للمستثمرين، مشيرًا إلى التعاون المستمر مع وزارة الاستثمار ووضع الحوافز والمزايا لمنحها للمستثمرين في المنطقة، حيث تقع المنطقة تحت تصنيف المناطق (أ) فضلًا عن خصم 50% من الضريبة.

وعن تطورات الأعمال بالمنطقة قال الفريق مميش، إن المنطقة تم تقسيمها جغرافيا لمنطقتين شمالية وجنوبية ويتم حاليًا بذل جهود كبيرة لتطوير موانئ المنطقتين حيث يتم العمل في شرق بورسعيد والذي يعتبر القطب الشمالي للمشروع والعمل على إنشاء أرصفة بطول 5 كيلو متر، وإنشاء شركة بورسعيد لتنمية 16 مليون متر مربع، وهناك اتفاق مع روسيا على إنشاء المنطقة الروسية على مساحة من 5-10 كيلو متر مربع، وفي المنطقة الجنوبية تم إنشاء شراكة مع موانئ دبي العالمية على تطوير وتنمية مساحة 95 كيلو متر مربع من منطقة العين السخنة، كما أن المنطقة تعمل على انتهاء العمل من الأنفاق في يونيو 2018، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتي تعمل على تقديم دعم كبير للمشروع وتعمل على تأمينه وقناة السويس تأميناً كاملاً مما يسهل من عملية التنمية.

ومن ناحية أخرى، تحدث المندوب التجاري البريطاني عن أهمية العلاقات بين الممكلة المتحدة ومصر، مثمنًا الدور الذي تلعبه مصر في المنطقة، ودور الفريق مميش وسمعته التي تسبقه بما حققه من إنجازات، متمنيًا مزيد من التعاون.

كما استعرض ممثلي الشركات البريطانية خبراتهم وسابقة الأعمال لدى البعض في مصر والدول العربية في البنية الأساسية في مجال السكك الحديدية أو مترو الأنفاق أو في مجال الموانئ البحرية وكذلك الصناعات الثقيلة.

وفي نهاية اللقاء دعى دونالدسون الفريق مهاب مميش، وفريق العمل لزيارة لندن في وقت قريب لعرض الفرص المتاحة أمام تجمع للشركات البريطانية ورجال أعمال وعرض الحوافز الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة.