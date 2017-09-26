بالصور.. انتهاء أعمال كوبري "العباسية" بالمنيا بتكلفة 6 ملايين جنيه
بالصور.. انتهاء أعمال كوبري "العباسية" بالمنيا بتكلفة 6 ملايين جنيه
02:43 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017
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المنيا - ريمون الراوي:
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا، عن أنه جاري العمل في البلاطة الخرسانية الأخيرة بكوبري العباسية، الذي ينفذه جهاز الخدمة الوطنية باعتمادات 6 مليون و400 ألف جنية ليصبح الكوبري جاهزًا للتشطيبات النهائية، التي تشمل أعمال التدبيش وتركيب سور حديدي وإضاءة. وقال مجدي نصر رئيس مركز ومدينة مغاغة، إنه تم المرور على عدد من المشروعات المنفذة وفقًا لخطة العام المالي الماضي 2016/2017 والتي حدث بها تأخير في التنفيذ للوقوف على المعوقات، ومتابعة نسبة التنفيذ الحالية والتأكد من سير الأعمال بها للانتهاء من تلك المشروعات في أقرب وقت ودخولها الخدمة، تيسيرًا على المواطنين وتحقيقاً لمصلحتهم في المقام الأول. وأضاف أنه تمت معاينة موقع تجميل مدخل مدينة مغاغة، عقب تسليم الموقع للمقاول وإزالة بعض المعوقات عن طريق الوحدة القروية أبا الوقف، لافتًا إلى أنه تم اعتماد مبلغ 400 ألف جنيه لتجميل المدخل وتنفيذه خلال خمسة أشهر، كما تم معاينة مجزر أبا الوقف الجديد والذي تقدر تكلفته 900 ألف جنيه حيث قاربت الأعمال فيه على الانتهاء تمهيدًا لتشغيله.
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