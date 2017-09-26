محافظة القاهرة: منظومة إلكترونية جديدة لتقييم أداء الأحياء

القاهرة- (أ ش أ):

قالت أميرة خميس، مدير المتابعة الميدانية، في محافظة القاهرة، اليوم الثلاثاء، إن منظومة المتابعة الالكترونية بالأحياء، تتضمن عدة معايير، لتقييم أداء الأحياء طبقاً لنسب التنفيذ لكل معيار.

وأوضحت "خميس" أن تلك المعايير، تشمل على نظافة الشوارع وإزالة المخلفات والكتابة على الأسوار، وتخطيط الشوارع مرورياً، وحالة الأرصفة ودهانها، وعدد المحال الملتزمة بوضع كاميرات التصوير وصناديق القمامة.

وأضافت، خلال استعراضها لجوانب المنظومة الالكترونية للمتابعة الميدانية بالمحافظة، إن التقييم يشمل مدى استجابة الحي لشكاوى المواطنين سواء المقدمة باليد للأحياء أو من خلال أية وسائل أخرى كالبريد أو إلكترونيا أو من خلال وسائل الإعلام المختلفة والرد عليها بالإضافة إلى قدرة رئيس الحي على مشاركة الأهالي والجمعيات الأهلية لتنفيذ خطط الحي في الارتقاء به.