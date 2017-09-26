استعدادًا للسيول.. محافظ الإسكندرية يوكد انتهاء أعمال صيانة محطات رفع المياه

كتب- محمد غايات:

بحث الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، الاثنين، مع رئيس مجلس الوزراء، استعداد المحافظة لمواجهة السيول والأمطار بحضور عدد من الوزراء والمحافظين.

وأضاف سلطان، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن محافظة الإسكندرية نفذت أعمال المراجة والصيانة، لأماكن سقوط الأمطار، داخل المحافظة، مؤكدا انتهاء صيانة محطات رفع المياه، ومحطات الكهرباء الخاصة بتوليد الكهرباء لمحطات الرفع.

وأوضح أن خطة المحافظة، ترتكز على زيادة نسب استيعاب البحيرات لمياة السيول والأمطار، مشيرا إلى وجود تنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، للإبلاغ المسبق عن سقوط الأمطار بوقت كافٍ.