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الصيادلة تعلن الانتهاء من الصيغة النهائية لتعديلات قانون "التحاليل الطبية"

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مصراوي Masrawy

الصيادلة تعلن الانتهاء من الصيغة النهائية لتعديلات قانون "التحاليل الطبية"

02:44 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

الدكتور حسام حريرة

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور حسام حريرة، أمين صندوق مساعد نقابة الصيادلة، انتهاء إقرار الصورة النهائية لتعديلات بعض أحكام ومواد قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية رقم 367لسنة 1954 وذلك بما يتوافق مع القوانين الدولية المنظمة للمهنة.

وأضاف "حريرة"، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد أمس الاثنين للجنة تعديل قانون التحاليل الطبية بمقر نقابة المهن العلمية وبحضور ممثلين عن نقابات الصيادلة والعلميين والاطباء البشريين والبيطريين .

وأوضح أمين صندوق مساعد النقاية، أن الصيغة النهائية سيتم عرضها على مجلس نقابة الصيادلة ومجالس النقابات الأخرى قبل تقديمها لمجلس النواب.

يشار إلى أن لجنة تعديل قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية اصدرت بيانا اكدت فيه على حرصها على ان تتضمن التعديلات مراعاة عدم تهميش فئة على حساب اخرى وانفراد نقابة بعينها بمزاولة المهنة واقصاء الاخرين، حيث يشغل العلميين بها 65%، والأطباء البشريين 15%، البيطريين 12%، والصيادلة 8% من سوق العمل الفعلى حسب إحصائيات وزارة الصحة.

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