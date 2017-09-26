إخلاء السفارة الأسبانية في موسكو وسط مخاوف من وجود قنبلة

موسكو – (أ ش أ):

تم إجلاء العاملين في السفارة الأسبانية بموسكو، إثر إنذار كاذب بوجود قنبلة.

وقال مسئول بخدمات الطوارئ الروسية - في تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية - إن الإجلاء تم بعد تلقي مكالمة تليفونية من مجهول تفيد بوجود قنبلة.

ومن المتوقع أن يصل الضباط المتخصصون والكلاب البوليسية إلى الموقع، بيد أنه لم يتم اكتشاف أية متفجرات حتى الآن.