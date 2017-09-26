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شاعر موريتاني يعتذر عن حفل سعودي تضامنا مع قطر

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مصراوي Masrawy

شاعر موريتاني يعتذر عن حفل سعودي تضامنا مع قطر

02:52 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

شاعر موريتاني يعتذر عن حفل سعودي تضامنا مع قطر

الشاعر الموريتاني محمد ولد بمب

نواكشوط – (د ب أ):

اعتذر الشاعر الموريتاني الحائز على جائزة أمير الشعراء في عام 2008 محمد ولد بمب عن تلبية دعوة من السفير السعودي بنواكشوط احتجاجا على "مقاطعة دولة قطر".

وكتب ولد " بمب"، في رد وجهه للسفير السعودي عن حضور الاحتفال باليوم الوطني الـ 87 للمملكة العربية الذي اقيم ليل الاثنين/الثلاثاء بنواكشوط "أتمنى الحضور فعلاً.. لكنني تعبٌ وحزين لحصار شعب عربي شقيق... هو الشعب القطري.. وأملي كبير في سعة حضن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله".

وقال "شرفتني دعوتكم.. وكل عام والمملكة الشقيقة وشعبها الأصيل بألف خير".

وختم رسالته ببيت من الشعر "وظلم ذوي القربى أشدُّ مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند".

وسبق للشاعر الموريتاني ولد بمب أن عمل سنوات بقطر ثم انضم لقناة الجزيرة القطرية وزار قطر مؤخرا.

وقطعت موريتانيا علاقاتها مع قطر بعد قرار أربع دول عربية مقاطعتها، واتهمت موريتانيا قطر بدعم وتمويل الاخوان المسلمين وبدعم الإرهاب في منطقة الساحل الافريقي.

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