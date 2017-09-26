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وزيرة الدفاع الهندية: لن نرسل جنودا لأفغانستان

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مصراوي Masrawy

وزيرة الدفاع الهندية: لن نرسل جنودا لأفغانستان

02:44 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

وزيرة الدفاع الهندية: لن نرسل جنودا لأفغانستان

وزيرة الدفاع الهندية نيرمالا

نيودلهي - (د ب أ):

قالت وزيرة الدفاع الهندية نيرمالا سيتارمان اليوم الثلاثاء بعد إجراء مباحثات مع نظيرها الأمريكي جيم ماتيس إن الهند لن ترسل جنودا لأفغانستان.

وأضافت سيتارمان بعد المباحثات مع ماتيس، أول مسؤول وزاري من إدارة يزور الهند " لن يكون للهند جنود على الأرض( في أفغانستان)".

وكان ترامب قد طلب أثناء حديثه عن الاستراتيجيات الأمريكية في أفغانستان مؤخرا من الهند المشاركة بصورة أكبر في هذه المنطقة المضطربة.

وقالت سيتارمان إن الهند تساهم في أعمال إعادة بناء أفغانستان منذ فترة طويلة، وسوف تستمر في دعم مجموعة من المبادرات في مجالات تتعلق بالتنمية والصحة والبنية التحتية.

كما أدلى الجانبان بتصريحات ضد الإرهاب، حيث قال ماتيس " نظرا لأن الهند والولايات المتحدة دولتان قياديتان فى العالم، فإنهما مصممتان على العمل سويا لاستئصال هذا الوباء".

وأضاف ماتيس دون الإشارة لباكستان " لا يمكن أن يكون هناك ملاذ أمن للإرهابيين في أي مكان".

وطالبت سيتارمان من وزير الدفاع الأمريكي طرح هذه القضية لدى زيارته لباكستان. وقالت " القوات التي تجد ملاذا أمنا في باكستان هى التي تقوم بهجمات في نيويورك ومومباي".

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