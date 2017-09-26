رئيس الوزراء يستعرض خطة الطوارئ بالمحافظات استعدادا للسيول

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وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، المحافظين والوزارات بوضع خطة طوارىء وتشكيل غرف عمليات مستديمة استعدادا لمواجهة السيول؛ وذلك اعتبارا من بداية أكتوبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده إسماعيل، لمتابعة استعدادات المحافظات لاستقبال السيول بحضور وزيرالتنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، وممثلين عن وزارة الري والإسكان و١٠ محافظين: "الإسكندرية ومطروح والبحيرة والمنيا وسوهاج والبحر الأحمر وأسوان وأسيوط وشمال سيناء وقنا".

وشدد إسماعيل، على ضرورة قيام مركز التنبؤات بوزارة الري وهيئة الأرصاد بمراعاة البلاغات المبكرة وتحديد المناطق المهددة ومراجعة مناسيب الترع والمصارف بشكل دوري والتنسيق بين المحافظات وتوفير المعدات والصيانة الدورية والمراجعة للبني التحتية وتحسين شبكة الاتصالات في الصعيد وتكثيف الجهود لإنهاء مشروعات السدود والمخرات خاصة في البحر الأحمر ووضع سيناريوهات المحاكاة وقت الأزمة، والانتهاء من كافة الأعمال خلال ٣ أسابيع ورفع تقرير لرئيس الوزراء بذلك.

ومن جانبه، قال محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، في تصريح عقب الاجتماع، إن المحافظة وفرت المعدات وقامت بمراجعة المناطق أسفل الكباري التي تحدث بها تجمعات للمياه كما تم مراجعة محطات الصرف الزراعي وخاصة المحطات التي تعرضت لمشكلات في ٢٠١٥، ومنها محطة المكس وتم عمل صيانة لها وتوًفير ٣ وحدات طوارئ إضافة إلى توفير مصادر للكهرباء من خلال محطات كهرباء متحركة وزيادة استيعاب مناسب البحيرات ومنها بحيرة مريوط.

وأكد سلطان على أن رئيس الوزراء وجه بحصر كل المشروعات التي يتم العمل فيها للتعامل مع السيول والانتهاء منها والتنسيق مع الأرصاد الجوية للاستعداد للمتغيرات المناخية وسرعة التحرك والتنسيق بين المحافظات المختلفة وقت الأزمة ، ومراجعة مناسيب الترع والمصارف.

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ومن جهتها، قالت نادية عبدة محافظة البحيرة إن المحافظة اتخذت كافة الاستعدادات لمواجهة السيول من خلال الترتيب مع وزارة الري لعمل الصيانة الترع والمصارف وإنشاء ٤ روافع جديدة للتصدي للسيول وتطهير الترع وتعلية بعض الجسور.

وأكدت، أن رئيس الوزراء وجه بالتعاون بين المحافظات المختلفة في حالة وقوع السيول وزيادة كمية الأمطار في فصل الشتاء كما وجه بإخلاء جميع المنازل مِن المنطقة المنخفضة بوادي النطرون بمنطقة عفونة، وتوفير منازل بديلة لهم بالمناطق المرتفعة، حيث تم بناء ١١ منزلا بهذه المنطقة في وقت سابق.

وقال أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، إنه تم مراجعة خطة المحافظة للتدخل السريع في حالة وقوع السيول حتى لا تعرض المنشآت والمدن لمخاطر السيول، مشيرا إلى أنه تم توفير ٣٧٨ مليون جنيه لإنشاء ١١ سدا و٧ بحيرات لتأمين مدن رأس غارب ومرسي علم وشلاتين والغردقة.

وقال محافظ البحر الأحمر، إنه سيكون هناك تنسيق مع جميع الوزارات ومركز الأرصاد لمعرفة كم الأمطار الساقطة واتخاذ الإجراءات الوقائية وإقامة مراكز الإيواء العاجل لحين استعادة الموقف وفتح الطرق وقت وقوع السيول، مؤكدا أن رئيس الوزراء صدق للمحافظين بشراء المعدات الخاصة بالتعامل مع السيول ومنها شراء سيارات شفط وكسح المياه وتحديدا محافظة سوهاج.