وفد من ميناء سنغافورة يتفقد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (صور)

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تفقد وفد مسؤولي ميناء سنغافورة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ للوقوف على آخر تطورات الإنشاءات، يرافقهم الربان علي عاصم، مدير ميناء شرق بورسعيد.

شملت الجولة الوقوف على آخر المستجدات بمشروع أرصفة ميناء شرق بورسعيد بطول 5 كيلو مترات، وأكد "عاصم" للوفد أنه سيتم الانتهاء منه في الوقت المحدد تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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كما تفقد الوفد المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، ومشروع الأنفاق أسفل قناة السويس؛ لتسهيل عملية نقل البضائع بين الضفتين، واستمعوا إلى شرح تفصيلي يوضح كيفية العمل والآلات المستخدمة بهذا المشروع المقرر الانتهاء منه في ٣٠ يونيو ٢٠١٨.

وأبدى رئيس موانئ سنغافورة والوفد المرافق له إعجابهم الشديد بمشروع الأنفاق، مؤكدين أنها ستساهم في تنمية شرق بورسعيد بشكل سريع، كما زار الوفد مصنع الخرسانة الجاهزة التي تستخدم في جسم الأنفاق من الداخل.