محافظ الإسكندرية: اجتماع مجلس الوزراء بحث الاستعداد للسيول

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صرح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، بأن اجتماع لجنة السيول برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تناول الاستعدادات الخاصة بكل محافظة يتوقع تعرضها للأمطار والسيول.

وأشار سلطان، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إلى أنه بالنسبة لمحافظة الإسكندرية فإنه سيتم التحرك من خلال محاور رئيسية لتوفير المعدات اللازمة، فضلا عن توفير وحدات الطواريء.

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ومن جانبه، وجه رئيس الوزراء بتوفير المعدات والانتهاء من كافة المشروعات التى لها أولوية في هذا الشان؛ والتنسيق بين المحافظات المختلفة ومراجعة المعدات وجاهزيتها ومراجعة مناسيب التبرع والمصارف، ومواجهة كافة المشاكل بشكل عاجل.