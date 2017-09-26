محافظ القاهرة: منظومة إلكترونية جديدة لمراقبة رؤساء الأحياء

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أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة أن المحافظة بدأت في تطبيق نظام إلكتروني لمتابعة كافة الأحياء بالعاصمة، وذلك من خلال تشكيل فريق للمتابعة الميدانية يقوم بالمرور على الأحياء والتقاط صور لما تم انجازه أيضا، بالإضافة إلى إعداد تقارير عن المشكلات التي يعاني منها الحي ثم رفعها على شبكة إلكترونية متصلة بالمحافظة لمحاولة حل المشكلات والوقوف على المخالفات والتخلص منها.

وأشار المحافظ خلال المؤتمر المنعقد اليوم بديوان عام محافظة القاهرة للتعريف بالمنظومة الإلكترونية للمتابعة الميدانية لأحياء العاصمة إلى أن المنظومة تقسم المحافظة إلى 4 مربعات، بحيث يتم مراقبة كل مربع على حدة من جانب فريق المتابعة الميدانية، بالتالي يصدر تقرير يتم من خلاله تقييم رؤساء الأحياء شهريا ومعاقبة المقصر ومكافأة المجتهد، لافتا إلى أن الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية دعا إلى ورشة لمكافحة الفساد، وعرضت محافظة القاهرة خلال الورشة هذا النظام الجديد لإحكام السيطرة على الأحياء، مؤكدا أن الوزير وجه بتطبيقها على كل المحافظات وبالفعل يتم دراسة هذا الأمر.

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وأشار المحافظ إلى أنه بعد التقييم للأحياء سيتم وضع لوحة شرف تضم أفضل رؤساء الأحياء وتعليقها بديوان عام المحافظة كنوع من أنواع التحفيز.