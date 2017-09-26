طبيب الأهلي يوضح موقف «سعد وأزارو» من المشاركة في التدريبات الجماعية

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أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلي، أن سعد سمير، مدافع الفريق، تماثل للشفاء من الإصابة في العضلة الضامة، والتي حرمته من المشاركة في مباراة الفريق الأخيرة أمام الترجي.

وأضاف «محمود»، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن اللاعب سيشارك بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، والتي ستقام على الملعب الفرعي باستاد «المنزه»، بتونس العاصمة.

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وعن وليد أزارو، مهاجم الفريق، قال طبيب الأهلي، إن اللاعب سيشارك في التدريبات الجماعية، والتي ستقام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت تونس (السادسة والنصف بتوقيت القاهرة)، بعد أن عاني اللاعب من تقلّص عضلي، تعرض له في نهاية مباراة الترجي التونسي بإياب دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وخضع خلال اليومين السابقين، لجلسات علاج طبيعي مكثفة حتى شُفي تمامـًا من الإصابة قبل مباراة النجم الساحلي.

يذكر أن الأهلي سيواجه النجم الساحلي في الساعة السابعة والنصف من مساء الأحد المقبل، على ملعب «سوسة»، ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.