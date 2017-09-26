اللجنة الأولمبية تحدد موعد التحقيق مع حمادة المصري

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حددت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، يوم 19 أكتوبر المقبل، للتحقيق مع حمادة المصري عضو مجلس إدارة اللجنة المجمد، بعد هجومه على مسئولي اللجنة في وسائل الإعلام.

وتضم لجنة التحقيق المهندس شريف العريان، وجاسر رياض، والدكتور عبد العزيز غنيم، أعضاء مجلس الإدارة ومعهم أحد أعضاء إدارة الشئون القانونية.

وكان قد أعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، برئاسة هشام حطب إيقاف عضوية حمادة المصري، وذلك بسبب أفعاله التي تسيء للجنة، وذلك حسب وصف البيان الرسمي.

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وجاء في البيان: «تم عقد اجتماع طارئ بتاريخ 18 سبتمبر وبإجماع كل الحاضرين وعددهم تعدى الثلثين، تقرر إيقاف حمادة المصري بسبب أفعال تسيء للجنة ورئيسها وكذلك الأعضاء والهجوم عليهم في وسائل الإعلام».

وقال حمادة المصري، عضو اللجنة الأوليمبية، إن النادي الأهلي موقفه القانوني سليم من إقامة جمعيته العمومية الخاصة بإقرار لائحته الخاصة على يومين، مشيرا إلى أن القانون لا يوجد به أي مواد تمنع الأهلي من إقامة الجمعية العمومية على يومين.

وأضاف المصري أن «الأهلي» إذا تقدم بشكوى للجنة الأولمبية الدولية والمحكمة الرياضية الدولية سيكسب القضية، ويقر لائحته الخاصة التي وافقت عليها الجمعية العمومية.