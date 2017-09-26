وصول البطاقة الدولية لمهاجم الإنتاج الحربي

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أكد خالد مهدي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، أن البطاقة الدولية للغاني أبوبكر مهدي، مهاجم الفريق الجديد، وصلت أمس الإثنين، إلى مقر اتحاد الكرة.

وكان مجلس إدارة الإنتاج الحربي، برئاسة اللواء أشرف عامر، نجح خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة فى التعاقد مع أبو بكر مهدي، مهاجم أشانتي كوتوكو الغاني، لمدة 3 مواسم.

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ويسعى الإنتاج لتجهيز اللاعب للمشاركة في المباريات المقبلة مع الفريق بعدما غاب عن الجولات الثلاث الماضية للدوري، لعدم وصول البطاقة الدولية.

ويستعد الإنتاج الحربي لمواجهة الرجاء الوافد الجديد للدوري الممتاز، غدًا الأربعاء على استاد المكس، في الخامسة عصرًا ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.