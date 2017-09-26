ماذا قدم لاعبي الزمالك خلال المواجهات الأولي في الدوري؟

التحرير

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كتب- كريم قماح:

ظهر الزمالك، تحت قيادة مديره الفني الجديد المونتنجري نيبوشا، في بداية منافسات بطولة الدوري الممتاز، بمستوى مبشر للجميع بمجموعة لاعبين مميزة تمكنوا من تحقيق الفوز فى مبارتين على التوالي أمام الداخلية والمصري في الأسبوعين الثاني والثالث، بعد التعادل الإيجابي في الجولة الأولى، أمام الإنتاج الحربي.

ويستعرض «التحرير» في التقرير التالي أهم ما قدمه لاعبي الزمالك خلال الـ3 جولات الأولى للدوري..

◄ الأهداف:

- سجل محمد أشرف «روقة» 3 أهداف، (المصري هدف - الداخلية هدفين أحدهما من ضربة جزاء).

- سجل عبد الله جمعة هدف وحيد في مرمى الداخلية، كما تسبب في ركلة جزاء في نفس المباراة، والتي أحرزها روقة.

- سجل أحمد مدبولي هدف وحيد والذي منح الزمالك الفوز على المصري في مباراة الجولة الثانية.

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- سجل كابونجو كاسونجو، هدف الافتتاحية للزمالك في الجولة الأولى أمام الإنتاج الحربي.

◄ الأكثر مشاركة:

(أحمد الشناوي - محمد أشرف "روقة" - طارق حامد - حازم أمام - مؤيد العجان - محمود علاء - محمد مجدي - أحمد داوودا - باسم مرسي - كابونجو كاسونجو -أحمد مدبولي).

وشارك (أحمد أبو الفتوح - محمد الشامي - كابوريا - خالد قمر - رزاق سيسة - معروف يوسف - أحمد توفيق) في مباراة وحيدة مع الأبيض.

وغاب منذ انطلاق البطولة (علي جبر - محمد إبراهيم - أحمد رفعت - أيمن حفني «للإصابة».

ولم تحدث أي حالات طرد داخل الفريق أثناء المباريات فيما حصل كلا من: (أحمد الشناوي - طارق حامد - حازم إمام - باسم مرسي) على البطاقة الصفراء.