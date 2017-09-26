ضبط 63 طن أعلاف "مغشوشة" في الجيزة
ضبط 63 طن أعلاف "مغشوشة" في الجيزة
02:39 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017
كتب - محمد شعبان:
داهم ضباط مباحث التموين بالجيزة، اليوم الثلاثاء، مخزن غير مرخص بحوي كميات من الأعلاف مجهولة المصدر.
تمكنت الحملة من ضبط المدير المسؤول، و63 طن أعلاف "مغشوشة" بدون بيانات، يطرحها مالك المخزن للبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم التحفظ على المضبوطات، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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