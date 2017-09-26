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ضبط 63 طن أعلاف "مغشوشة" في الجيزة

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مصراوي Masrawy

ضبط 63 طن أعلاف "مغشوشة" في الجيزة

02:39 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

كتب - محمد شعبان:

داهم ضباط مباحث بالجيزة، اليوم الثلاثاء، مخزن غير مرخص بحوي كميات من الأعلاف مجهولة المصدر.

تمكنت الحملة من ضبط المدير المسؤول، و63 طن أعلاف "مغشوشة" بدون بيانات، يطرحها مالك المخزن للبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم التحفظ على المضبوطات، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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