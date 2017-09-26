الداخلية تجري الكشف الطبي على نحو ألف من رجال الشرطة والمواطنين والسجناء

كتب- علاء عمران:

تواصل وزارة الداخلية، توجيه القوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبي على رجال الشرطة والمواطنين بمراكز الشرطة بمديريتي أمن أسيوط والجيزة، في إطار حرص وزارة الداخلية بإعلاء قيم حقوق الإنسان والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة لاسيما توجيه القوافل الطبية للسجون العمومية لتوقيع الكشف الطبي على السجناء وتقديم الخدمات الطبية لهم ورجال الشرطة وأسرهم.

وأرسل قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع عدد من الجهات الشرطية، قوافل طبية تضم جميع التخصصات الطبية إلى مديرية أمن أسيوط لتوقيع الكشف الطبي على 617 حالة من أفراد الشرطة والموظفين المدنيين والمجندين والمحجوزين وصرف الأدوية اللازمة لهم.

كما وقع قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع (مركز شباب الجيزة الرياضي – مركز شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة) الكشف الطبي على 375 حالة متنوعة وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وتوالي وزارة الداخلية جهودها في استمرار توجيه تلك القوافل الطبية بالتنسيق مع الجهات المعنية.