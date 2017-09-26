بلاغ للنائب العام يتهم الإعلامي عمرو أديب بسبّ "أهالي الأسمرات"

كتب- طارق سمير:

تقدم المواطنان متولي محمد، وياسر عبد الرحمن، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "كل يوم" على قناة "ONTV"، بتهمة الإساءة لسكان حي الأسمرات ووصفهم بأوصاف لا تليق بالأدب والاحترام.

وقال مقدما البلاغ الذي حمل رقم 10989 عرائض النائب العام، إن "أديب" تحدث خلال برنامجه، الأحد الماضي، عن سكان العشوائيات، ورغم تعمده إظهار الوقوف بجانب أهالي حي الأسمرات بعد إزالة مساكنهم الأصلية، إلا أنه وصف الأطفال بأنهم يقطنون "الزرائب" وليس المدارس، مما يعتبر سب وقذف عبر شاشة التلفاز.

وأضافا: "حرض أديب المسئولين على إلغاء مجانية التعليم الذي أقره الدستور منذ قرون، وكأن مجانية التعليم على حسابه الخاص، الأمر الذي يبث روح الغضب وعدم الرضا والحقد الطبقي داخل المواطنين، ويخل بالنظام الأمني".

وطالبا بالتحقيق الفوري مع مقدم برنامج "كل يوم"، لما صاغه من عبارات جارحة وألفاظ من شانها أن تحط من قدر المواطن المصري بشكل عام وعلى وجه الخصوص سكان حي الأسمرات حسب البلاغ.

يشار إلى أن "أديب" علق علي قرار مدرسة "تحيا مصر" بحي الأسمرات بطرد طالب لعدم الالتزام بالزي المدرسي لعدم قدرة والديه على شراء الزي، قائلًا :"هو أنتو بتعلموا أوى.. دي مش مدرسة أهلك علشان تطرد حد".