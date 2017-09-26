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محافظ البحيرة: 4 محطات رفع جديدة استعدادًا للسيول

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مصراوي Masrawy

محافظ البحيرة: 4 محطات رفع جديدة استعدادًا للسيول

02:36 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

محافظ البحيرة: 4 محطات رفع جديدة استعدادًا للسيول

نادية عبده محافظ البحيرة

كتب- محمد غايات:

كشفت نادية عبده محافظ البحيرة، عن انضمام 4 محطات رفع جديدة للمشاركة في مواجهة السيول، مؤكدةً انعقاد غرفة عمليات الكوارث منذ بداية سبتمبر الجاري.

وأضافت "عبده"، أن المحافظة اشترت عددًا من المعدات للتغلب على أي مشكلة طارئة نتيجة السيول.

وتابعت المحافظ، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء، وجه خلال الاجتماع، بضرورة توفير المعدات اللازمة لمواجهة السيول.

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