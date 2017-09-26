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الحكومة تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع المليون ونص فدان

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مصراوي Masrawy

تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع المليون ونص فدان

02:35 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

الحكومة تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع المليون ونص فدان

كتب- محمد غايات:

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، بالمهندس عاطر حنورة، رئيس شركة الريف المصري لبحث الطرح الثاني من مشروع المليون ونصف مليون فدان بمساحة إجمالية تقدر بنحو 400 ألف فدان .

وكان الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كشف عن اعتزام شركة الريف المصري، بدء طرح أراضي المرحلة الثانية من مشروع المليون ونصف المليون فدان، خلال 10 أيام .

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مصراوي Masrawy

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