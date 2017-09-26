سفير الهند: مصر بلد عظيم وشعبها مضياف

القاهرة – (أ ش أ):

أعرب سفير الهند بالقاهرة سانجاي باتاتشاريا عن سعادته بإطلاق حملة "هند العجائب" الترويجية لمدة شهر على 12 حافلة تابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة ؛ لإبراز المعالم السياحية المتنوعة في الهند.

وقال السفير الهندي ، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه يتمنى أن تجذب تلك الحملة مزيدا من السياح المصريين لزيارة الهند..لافتًا أن الندوة التي نظمتها السفارة تهدف إلى مشاركة المعلومات عن القواسم المشتركة بين البلدين والعروض المتاحة للسياح المصريين.

وأضاف: "نسعى للتقريب بين قطاع السياحة الهندي ونظيره المصري لتعزيز التعاون وتشجيع السياحة المصرية إلى الهند، عندما يزور المصريون الهند سيشعرون أنهم في وطنهم الثاني".

وأشار إلى أن عدد السياح الهنود الذين زاروا مصر في 2016 بلغ قرابة 120 ألف سائح، في المقابل زار حوالي 18 ألف مصري الهند العام الماضي، مؤكدا ضرورة زيادة تلك الأعداد من كلا الجانبين وكذلك المعلومات المتاحة والعروض والأنشطة الترويجية للمساعدة في تكوين فهم أكبر عن البرامج السياحية في مصر والهند.

وأوضح أن طبيعة السياحة الهندية لمصر تغيرت بشكل كبير فبعد أن كانت تركز على السياحة التاريخية في القاهرة والأقصر وأسوان ازدادت برامج السياحة الدينية والترفيهية في منتجعات البحر الأحمر.. قائلا: "إننا في المقابل نحتاج للترويج للمقاصد السياحية الهندية فمثلا يوجد بالهند 35 معلمًا سياحيًا على قائمة التراث العالمي، ولدينا المناظر الطبيعية الجميلة والشواطئ والجبال وأماكن المغامرات وفعاليات اليوجا وأماكن السياحة العلاجية ورحلات بوليوود".

وأكد باتاتشتريا أنه عندما جاء مصر لأول مرة منذ عامين لم يشعر بالغربة بل أحس أنه في وطنه الثاني، مشيرًا إلى أنه على مدار العامين الماضيين زار العديد من المحافظات والمدن وقام برحلات سياحية في القاهرة والصعيد وسيناء، مشيرًا إلى أنه أينما حل أحس بمشاعر الحب والدفء من الشعب المصري.

وقال: "المصريون هم إخوة لنا وتلك هي الرسالة التي حرصت على نقلها للمواطنين الهنود لحثهم على زيارة مصر ليروا بأنفسهم تلك البلد العظيمة وشعبها المضياف".. مضيفًا أن مصر بها العديد من الأماكن التاريخية المذهلة والتي مازال يرغب هو شخصيا في زيارة العديد منها.

وكانت سفارة الهند بالقاهرة نظمت ندوة أمس الإثنين للترويج للسياحة الهندية ولتشجيع السياحة المصرية إلى الهند، بمشاركة مجموعة من مكاتب السياحة الهندية والمصرية ومسئولي وزارة السياحة المصرية ووكالات السياحة المصرية.