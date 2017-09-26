أخبار عاجلة

إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل -
وكيل"النواب" يبحث مع نظيرته الأذرية سبل دعم العلاقات الثنائية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح أنواع السحر -
"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة -
مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة -
الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في حجة -
مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين جراء انفجار قنبلة في أوكرانيا -
رئيس إقليم كتالونيا الإسباني لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة -
تحطم مروحية روسية على متنها 8 أشخاص في مياه النرويج -
تدمير أكثر من 10 آلاف منزل في ديالي العراقية منذ 2014 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

مدبولي لمقاول تشطيب بـ"إسكان أسوان: "مش هنستلم وهنصلح على حسابكم"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مدبولي لمقاول تشطيب بـ"إسكان أسوان: "مش هنستلم وهنصلح على حسابكم"

02:29 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

مصطفى مدبولي وزير الإسكان

كتبت- ندى الخولي:

عنف الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال تفقده مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الصداقة في أسوان اليوم الثلاثاء، مسئولي إحدى شركات المقاولات المنفذة للمشروع، بسبب عيوب فى التشطيبات.

وأضاف: "مش هنستلم بالشكل ده، ولازم تصلحوا الشغل بتاعكم، وإلا هنسيل خطابات الضمان، ونصلح على حسابكم".

وكشف مدبولي، عن الانتهاء من تنفيذ 6012 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى في مدينة أسوان الجديدة، بينما يجرى تنفيذ 3844 وحدة أخرى.

وكلف مدير مديرية الإسكان بسرعة رصف الطرق المحيطة بالعمارات فى مشروع الإسكان، وتشطيب الواجهات.

وقال وزير الإسكان، إن هناك 4976 وحدة بالإسكان الاجتماعى، في محافظة أسوان، تم الانتهاء من تنفيذ 3832 وحدة منها، ويجري تنفيذ 1144 وحدة أخرى، موزعة على مناطق الصداقة الجديدة ودراو ونصر النوبة وإدفو وكوم إمبو.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الإسكان ومحافظ أسوان يتفقدان مشروع تطوير منطقة الصحابي

    أخبار

  • الأهرام تنظم مؤتمرا للاستثمار العقاري الشهر القادم

    أخبار

  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض بنود تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي

    أخبار

  • غدًا.. أخر يوم تقديم في الإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي

    أخبار

إعلان

81891c32fb.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل

إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل

وكيل"النواب" يبحث مع نظيرته الأذرية سبل دعم العلاقات الثنائية

وكيل"النواب" يبحث مع نظيرته الأذرية سبل دعم العلاقات الثنائية

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة

مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة