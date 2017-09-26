مدبولي لمقاول تشطيب بـ"إسكان أسوان: "مش هنستلم وهنصلح على حسابكم"

كتبت- ندى الخولي:

عنف الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال تفقده مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الصداقة في أسوان اليوم الثلاثاء، مسئولي إحدى شركات المقاولات المنفذة للمشروع، بسبب عيوب فى التشطيبات.

وأضاف: "مش هنستلم بالشكل ده، ولازم تصلحوا الشغل بتاعكم، وإلا هنسيل خطابات الضمان، ونصلح على حسابكم".

وكشف مدبولي، عن الانتهاء من تنفيذ 6012 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى في مدينة أسوان الجديدة، بينما يجرى تنفيذ 3844 وحدة أخرى.

وكلف مدير مديرية الإسكان بسرعة رصف الطرق المحيطة بالعمارات فى مشروع الإسكان، وتشطيب الواجهات.

وقال وزير الإسكان، إن هناك 4976 وحدة بالإسكان الاجتماعى، في محافظة أسوان، تم الانتهاء من تنفيذ 3832 وحدة منها، ويجري تنفيذ 1144 وحدة أخرى، موزعة على مناطق الصداقة الجديدة ودراو ونصر النوبة وإدفو وكوم إمبو.