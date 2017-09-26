أخبار عاجلة

إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل -
وكيل"النواب" يبحث مع نظيرته الأذرية سبل دعم العلاقات الثنائية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح أنواع السحر -
"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة -
مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة -
الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في حجة -
مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين جراء انفجار قنبلة في أوكرانيا -
رئيس إقليم كتالونيا الإسباني لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة -
تحطم مروحية روسية على متنها 8 أشخاص في مياه النرويج -
تدمير أكثر من 10 آلاف منزل في ديالي العراقية منذ 2014 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

للرجل الأربعيني.. أفضل صيحات الشعر لتبدو أصغر سنًا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

للرجل الأربعيني.. أفضل صيحات الشعر لتبدو أصغر سنًا

02:19 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

للرجل الأربعيني.. أفضل صيحات الشعر لتبدو أصغر سنًا

للرجل الأربعيني.. أفضل صيحات الشعر لتبدو أصغر سنًا

كتبت- هاجر حاتم:

عند بلوغ الرجل سن الأربعين، يشعر البعض منهم بالتقدم في العمر، خاصًة مع ظهور الشيب وبعض التجاعيد، لهذا هناك بعض القصَات التي تمنح الرجال جاذبية، وشكل أصغر سنًا، نستعرضها وفقًا لما ذكره liveabout.

- قصَة الرومان

قصَة الرومان

تعتمد هذه الصيحة على الشعر القصير، الخفيف من "الاجناب"، موضتها عصرية وتناسب كل الاوقات.

- قصَة "البومبادور"

قصَة

إذا كنت محظوظًا وتمتلك شعر طويل، فستناسبك هذه الصيحة، ويفضل معها اللحية البسيطة.

- القصَة الدائريةالقصَة الدائرية

تعتبر من التسريحات السهلة، تعتمد على شعر كثيف بمنطقة الوسط، وخفيف بدرجة بسيطة من منطقة الجانبين.

- الرأس المحلوقة

الرأس المحلوقة

وهي الأنسب لأصحاب الشعر الخفيف، وليس كما يتوقع الرجال أنها تمنحهم عمرًا أكبر، بل على العكس تزيدهم جاذبية.

- القصة غير المُحكمة

القصة غير المُحكمة

وهو ان يكون الشعر كثيف من الامام دون تمشيطه بشكل مستقيم، وخفيف من كلا الجانبين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • للرجل .. قصَات شعر تجعلك تبدو أصغر سنًا

    هو وهي

إعلان

40b9c53759.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل

إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل

وكيل"النواب" يبحث مع نظيرته الأذرية سبل دعم العلاقات الثنائية

وكيل"النواب" يبحث مع نظيرته الأذرية سبل دعم العلاقات الثنائية

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة

مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة