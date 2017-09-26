للرجل الأربعيني.. أفضل صيحات الشعر لتبدو أصغر سنًا

كتبت- هاجر حاتم:

عند بلوغ الرجل سن الأربعين، يشعر البعض منهم بالتقدم في العمر، خاصًة مع ظهور الشيب وبعض التجاعيد، لهذا هناك بعض القصَات التي تمنح الرجال جاذبية، وشكل أصغر سنًا، نستعرضها وفقًا لما ذكره liveabout.

- قصَة الرومان

تعتمد هذه الصيحة على الشعر القصير، الخفيف من "الاجناب"، موضتها عصرية وتناسب كل الاوقات.

- قصَة "البومبادور"

إذا كنت محظوظًا وتمتلك شعر طويل، فستناسبك هذه الصيحة، ويفضل معها اللحية البسيطة.

- القصَة الدائرية

تعتبر من التسريحات السهلة، تعتمد على شعر كثيف بمنطقة الوسط، وخفيف بدرجة بسيطة من منطقة الجانبين.

- الرأس المحلوقة

وهي الأنسب لأصحاب الشعر الخفيف، وليس كما يتوقع الرجال أنها تمنحهم عمرًا أكبر، بل على العكس تزيدهم جاذبية.

- القصة غير المُحكمة

وهو ان يكون الشعر كثيف من الامام دون تمشيطه بشكل مستقيم، وخفيف من كلا الجانبين.