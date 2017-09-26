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تعرف على أكثر الإشارات ازدحامًا في العالم.. يعبرها 2 ونص مليون إنسان يوميًا

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مصراوي Masrawy

تعرف على أكثر الإشارات ازدحامًا في العالم.. يعبرها 2 ونص مليون إنسان يوميًا

02:15 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

تعرف على أكثر الإشارات ازدحامًا في العالم.. يعبرها 2 ونص مليون إنسان يوميًا

تعرف على أكثر الإشارات ازدحامًا في "طوكيو" والعال

كتب- أحمد عصام روّاي:

يصنف تقاطع "شيبويا" في طوكيو الأكثر  ازدحاما على مستوى العالم، إلا أنه على الرغم من ذلك ، نادر التعرض للاختناقات والأزمات المرورية، بسبب الالتزام التام بالإشارات المرورية، ففي كل مرة تبصح الإشارة حمراء يعبر الممر 2500 إنسان، مما يجعل العدد التقريبي لمستخدمي التقاطع واشارته الشهيرة 2 مليون ونص سائر يوميًا.

فتقاطع "شيبويا" في اليابان هو مقر ولادة الموضة والثقافة الشبابية الحديثة في اليابان، حيث ينبض الممر الذي يقع في قلب "طوكيو" -عاصمة اليابان الحديثة- بالحياة.

فيحتوي على أكثر من أثني عشر فرع لمتاجر عالمية، كما تزينه العديد من اللافتات الإعلانية الكبيرة، وفروع لأكبر الشركات و"الماركات" العالمية.

وبسبب طبيعة المكان المميزة تم تصوير العديد من الأفلام العالمية به، ومنها Fast and Furious Tokyo Drift و Lost in Translation و Resident Evil.

 

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