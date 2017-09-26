كونتي وأنشيلوتي أبرز المرشحين لخلافة مونتيلا

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ذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن إدارة ميلان الإيطالي، ترغب في التعاقد مع أي من كارلو أنشيلوتي، مدرب بايرن ميونيخ، أو أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي، لخلافة مونتيلا مدرب الفريق.

ويعاني مونتيلا من ضغوطات كبيرة بسبب البداية الضعيفة للفريق في الدوري على الرغم من إنفاق الإدارة بكثرة في الميركاتو الصيفي الأخير.

ويحتل ميلان المركز السادس في الدوري بعد تعرضه لخسارتين في أول 6 مباريات، وذلك بعد إنفاق الشركة الصينية المالكة للنادي 170 مليون إسترليني في الميركاتو من خلال التعاقد مع لاعبين بارزين من أمثال ليورناردو بونوتشي وأندريه سيلفا.

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وستحدد المباراتين المقبلتين لميلان مستقبل مونتيلا مع الفريق خاصة أنه سيواجه روما ومن ثم سيخوض ديربي الغضب أمام غريمه الإنتر.

وترغب إدارة ميلان في التعاقد مع اسم لامع في عالم التدريب لإعادة الروسونيري من جديد إلى الأمجاد السابقة محليًا وأوروبيًا.