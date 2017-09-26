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القبض على مسجل خطر تسبب في انقطاع الكهرباء عن سكان مجرى العيون

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مصراوي Masrawy

القبض على مسجل خطر تسبب في انقطاع الكهرباء عن سكان مجرى العيون

02:14 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

القبض على مسجل خطر تسبب في انقطاع الكهرباء عن سكان مجرى العيون

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، القبض على مسجل خطر لسرقة كشك كهرباء مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن سكان منطقة مجرى العيون.

تلقى اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة إخطارا بتمكن ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة وبصحبته القوة المرافقة بشارع صلاح سالم دائرة القسم من ضبط "أحمد م "عاطل والسابق اتهامه في 7 قضايا؛ وبحوزته جوال بداخله 5 مصهر كهربائي، زردية.

بمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل ـحد أكشاك الكهرباء بشارع صلاح سالم ـ دائرة القسم بأسلوب " الفك " باستخدام الزرادية المضبوطة بحوزته بقصد التصرف فيها بالبيع لأحد تجار الخردة.

وباستدعاء محمود محمد، مهندس بشركة كهرباء جنوب القاهرة، تعرف على المضبوطات وأضاف بأن سرقتها أدي إلى انقطاع الكهرباء بمنطقة مجري العيون.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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