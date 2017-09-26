بالصور- تعاون بين الزراعة والأوقاف لحماية الأراضي وحسن استثمارها

كتب- أحمد مسعد:

شهد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بشأن تنسيق المواقف في حماية الأراضي التابعة لكلا الوزارتين، وحسن استثمارها وإزالة أية تعديات تقع عليها.



وقال الدكتور عبد المنعم البنا، في تصريحات صحفية على هامش التوقيع، الثلاثاء، إن البروتوكول يأتي في إطار التنسيق والتعاون الدائم والمستمر بين الوزارتين، لإنهاء التشابكات التاريخية بما يصب في مصلحة المواطن، لافتاً إلى انه تم حل جزء كبير من تلك التشابكات، ويجرى حالياً العمل على حل المتبقي منها من خلال لجنة مشتركة تم تشكيلها من الوزارتين.



وأوضح البنا، أنه وفقاً للبروتوكول سيتم العمل على تنسيق الجهود في تقنين وضع اليد في ضوء الضوابط الصادرة من مجلس الوزراء ولجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الوزراء للمشروعات القومية، في هذا الشأن.



وأشار وزير الزراعة، إلى حرص الوزارتين على فض كافة التشابكات بين هيئتي الأوقاف المصري والعامة للإصلاح الزراعي، حيث سيتم التنسيق في كل موضوع على حدة فيما يتصل بآليات تنفيذ هذا البروتوكول.



وقال البنا، إنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الهيئتين لتلقي طلبات التقنين من المواطنين تعمل بالتوازي مع لجنة فض التشابكات، للتيسير على المواطنين، كذلك سيراعي خلال عملية حل الاشتباكات على الأراضي بين الهيئتين للمواطنين، منح الأولوية للمتقدمين لتقنين الأوضاع، للإسراع في الاستجابة لطلباتهم.



ووقع على البروتوكول الذي شهده الوزيران الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ممثلاً عن وزارة الزراعة، والدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية ممثلاً عن وزارة الأوقاف.