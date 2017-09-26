إحباط تهريب شحنة ألعاب نارية وأسلحة بيضاء في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

أحبط ضباط الإدارة العامة لمحور تأمين قناة السويس، بالتنسيق مع مباحث ميناء السخنة، تهريب حاويتين تحتويان ألعابًا نارية وأسلحة بيضاء، وتم التحفظ اليوم الثلاثاء على الكمية لحصرها، وتحرر محضر بالقواعة واخطرت النيابة للتحقيق.

ووردت معلومات سرية، للعميد محمد القفاص رئيس مباحث موانئ السويس، تفيد باعتزام إحدى شركات الأدوات الصحية جلب حاويتين من الصين، وإخفاء مواد ممنوع استيرادها وأسلحة بيضاء، داخل مشمول الحاوية.

وفور التأكد من صحة المعلومات، تم إخطار اللواء سيد عزب مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بتشكيل فريق بحث من ضباط الإدارة ومباحث الميناء لضبط المواد المهربة

وشكل اللواء عبدالعزيز كمال رئيس مباحث الإدارة العامة فريقًا للبحث، وكثف الضباط أعمال التفتيش وفحص الحاويات الواردة للميناء يدويًا بنسبة 100%، ووسع ضباط الميناء دائرة الاشتباه بساحة الكشف، مع تدقيق أعمال الكشف عن محتويات الحاويات بجهاز "الأكس راي".

وبتدقيق الفحص في حاويتين واردتين لشركة أدوات صحية مقرها بورسعيد، تبين أن الحاويتين اشتملتا على كمية من المواسير في مقدمة الحاوية، بينما باقي المشمول كان ألعاب نارية وأسلحة بيضاء متنوعة.

وأوضح مصدر أمني أن مباحث الميناء تحفظت على الحاويتين، مع فرض طوقًا أمنيًا بمحيطهما ولحصر الكمية الموجودة، وإفراغ كل محتوياتهما.