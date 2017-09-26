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بوتين يهنئ ميركل بفوزها في الانتخابات البرلمانية الألمانية

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مصراوي Masrawy

بوتين يهنئ ميركل بفوزها في الانتخابات البرلمانية الألمانية

02:08 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

بوتين يهنئ ميركل بفوزها في الانتخابات البرلمانية الألمانية

موسكو – (أ ش أ):

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بفوزها في انتخابات البوندستاج (البرلمان) الألماني التي جرت يوم 24 سبتمبر الجاري.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية اليوم الثلاثاء، بيانا للمكتب الصحفي للكرملين هنأ فيه الرئيس الروسي، المستشارة الفيدرالية أنجيلا ميركل بفوز كتلة (الاتحاد الديمقراطي المسيحي (حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي) خلال انتخابات البوندستاج التي جرت أول أمس.

كما أعرب بوتين وميركل عن استعدادهما لمواصلة التعاون العملي والمتبادل المنفعة بين البلدين.

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