بوتين يهنئ ميركل بفوزها في الانتخابات البرلمانية الألمانية

موسكو – (أ ش أ):

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بفوزها في انتخابات البوندستاج (البرلمان) الألماني التي جرت يوم 24 سبتمبر الجاري.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية اليوم الثلاثاء، بيانا للمكتب الصحفي للكرملين هنأ فيه الرئيس الروسي، المستشارة الفيدرالية أنجيلا ميركل بفوز كتلة (الاتحاد الديمقراطي المسيحي (حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي) خلال انتخابات البوندستاج التي جرت أول أمس.

كما أعرب بوتين وميركل عن استعدادهما لمواصلة التعاون العملي والمتبادل المنفعة بين البلدين.