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القبض على سائق بحيازته 11 ألف جنيه مزورة في المنيا

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مصراوي Masrawy

القبض على سائق بحيازته 11 ألف جنيه مزورة في المنيا

02:09 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

القبض على سائق بحيازته 11 ألف جنيه مزورة في المنيا

تعبيرية

المنيا ــ ريمون الراوي:

ألقى ضباط قسم شرطة المنيا القبض على سائق مقيم بأرض السلطان، وبحيازته 11 ألف جنيه مزورة، وعملة ورقية أجنبية بقصد ترويجها.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من العميد منتصر عويضة مدير البحث الجنائي، بتمكن ضباط قسم شرطة المنيا برئاسة العقيد أحمد عارف مأمور القسم، والمقدم عمرو حسن رئيس المباحث، من إلقاء القبض على سائق يدعى "محمد. أ" 32 عامًا، سائق ومقيم بأرض السلطان، وبحيازته 11 ألف جنيه مزورة فئة عملات 100، 200 جنيه.

وعثر بحيازته على عملة أجنبية فئة 100 دولار وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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