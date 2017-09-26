القبض على سائق بحيازته 11 ألف جنيه مزورة في المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

ألقى ضباط قسم شرطة المنيا القبض على سائق مقيم بأرض السلطان، وبحيازته 11 ألف جنيه مزورة، وعملة ورقية أجنبية بقصد ترويجها.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من العميد منتصر عويضة مدير البحث الجنائي، بتمكن ضباط قسم شرطة المنيا برئاسة العقيد أحمد عارف مأمور القسم، والمقدم عمرو حسن رئيس المباحث، من إلقاء القبض على سائق يدعى "محمد. أ" 32 عامًا، سائق ومقيم بأرض السلطان، وبحيازته 11 ألف جنيه مزورة فئة عملات 100، 200 جنيه.

وعثر بحيازته على عملة أجنبية فئة 100 دولار وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.