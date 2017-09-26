حفيد «حميدة» وحمل «فرح يوسف».. 8 لقطات لفتت الأنظار من عرض «فوتو كوبي»

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شهد مهرجان الجونة السينمائي، أمس الإثنين، العرض الأول لفيلم "فوتو كوبي"، من بطولة الفنان محمود حميدة وشيرين رضا.

ويستعرض موقع "التحرير - لايف" في التقرير التالي عددا من اللقطات اللافتة للانتباه في العرض الأول للفيلم..

1- حفيد محمود حميدة

خطف "حسن" حفيد الفنان الكبير "محمود حميدة" الأنظار على السجادة الحمراء، حيث ظهر بصحبة جده، والتقته الإعلامية "بوسي شلبي"، ونشرت صورة جمعتها به عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

2- فرح يوسف

بدت ملامح الحمل واضحة على الفنانة "فرح يوسف"، التي تألقت في العرض الأول للفيلم بملابس فضفاضة تناسب وضعها، ومع ذلك بدت أنيقة.

3- أروى جودة

لفتت الفنانة "أروى جودة" الأنظار في عرض الفيلم بنحافتها الزائدة، التي أظهرها فستان ضيق أسود اللون ارتدته بالعرض.

4- يسرا

رغم تألقها في افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الجونة، فإن إطلالة الفنانة "يسرا" بالعرض الأول لفيلم "فوتو كوبي"، لم تكن موفقة، على حد وصف بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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5- هنا شيحة

حرصت الفنانة "هنا شيحة" على حضور عرض الفيلم بفستان جذاب لفت الأنظار، ولكنها أثارت الجدل بسبب فتحة الفستان الأمامية التي أظهرت جزءًا كبيرًا من ساقها.

6- عمرو واكد

حرص الفنان "عمرو واكد" على اصطحاب زوجته "سارة شاهين" معه إلى عرض الفيلم، ولفتت الانتباه بجمالها الطبيعي وإطلالتها الجذابة.

7- ليساندرا سيلفا

أثارت عارضة الأزياء الكوبية "ليساندرا سيلفا" جدلًا واسعًا في افتتاح المهرجان بسبب جمالها وأناقتها، ما دفع الكثيرين للتساؤل عن هويتها، ولكنها أثارت الجدل مرة أخرى بالأمس، عندما ارتدت فستانًا مكشوفًا عرضها لكثير من الانتقاد.

8- إلهام شاهين

جانب كبير من السخرية نالته الفنانة "إلهام شاهين" في افتتاح المهرجان بعدما ارتدت فستانًا حوى رسوم حيوانات وورودا، ولكنها تعرضت لانتقاد آخر بالأمس بعد إطلالتها في عرض فيلم "فوتو كوبي"، حيث اعتبرها البعض غير موفقة أيضًا.